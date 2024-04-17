Стало известно о новейшем оружии Украины против Крымского моста Военэксперт Матвийчук: ВСУ могут атаковать Крымский мост на мини-подлодках

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К украинским мини-подлодкам нужно отнестись максимально серьезно, так как ВСУ могут начать использовать их для диверсий в акватории Черного моря, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его словам, подобные субмарины могут вооружить торпедами. Либо же ВСУ могут сделать все по старинке — подойти поближе к цели и установить заряд, добавил эксперт.

К этому аппарату нужно отнестись максимально серьезно, это очень опасно. Киев давно хотел получить мини-подлодки. Предположу, что ВСУ начнут их использовать для диверсий в акватории Черного моря, в том числе против газодобывающих платформ РФ, против различных коммуникаций, а значит, против патрульных катеров ЧФ РФ, — отметил Матвийчук.

По его словам, вполне вероятно, что украинские мини-подлодки получат электрический двигатель для бесшумного передвижения. Из-за габаритов устройства будет крайне трудно заметить, при этом радиус их действия может достигать 300 километров. В связи с перечисленными обстоятельствами продумывать защиту Крымского моста необходимо уже сейчас, считает эксперт.

Ранее британские СМИ сообщили, что Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP.