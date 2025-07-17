Стало известно о гениальном отвлекающем маневре российского полковника

Заместитель командира 155-й гвардейской отдельной Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты полковник Леонид Башкардин, погибший на боевом задании 2 июля, спланировал отвлекающий маневр для противника в Курской области, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, в начале марта две ложные колонны техники выдвинулись на север и восток. Одновременно с этим штурмовые группы атаковали опорный пункт украинской армии и сформировали плацдарм для дальнейшего наступления.

2 марта 2025 года он спланировал отвлекающий маневр: две ложные колонны техники выдвинулись на север и восток. Штурмовые группы, продвигаясь на юг и перейдя реку Локню, с ходу атаковали опорный пункт противника и создали плацдарм для развития наступления, — говорится в сообщении.

После этого, продолжил Хинштейн, российские войска продвинулись еще на 6,5 километра. ВС РФ целиком зачистили лесополосы к югу от Малой Локни, чем открыли путь для прорыва к Судже.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российскому десантнику Константину Морозову удалось заманить на минное поле отряд противника. Боец принял решение идти через мины, поскольку это был единственный способ выполнить боевую задачу и не попасть под обстрел.