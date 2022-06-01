Стало известно, как обойти антироссийские санкции Аналитик Демидов: Россия может перерегистрировать суда, чтобы обойти санкции Евросоюза

Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса «Шесхарис» в Краснодарском крае / Фото Виталий Тимкив/РИА Новости

Россия сможет обойти запрет Великобритании и Евросоюза на страхование российских судов, перевозящих нефть, если перерегистрирует корабли, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Вместе с этим он предположил, что такие антироссийские санкции могут привести к кратковременному уменьшению объемов поставок топлива, пишет Lenta.ru.

На самом деле ничего страшного не случится. Конечно, в краткосрочной перспективе это может повлечь уменьшение объемов поставок, но российские суда потом можно будет просто перерегистрировать, как это уже делалось с танкером, перевозившим иранскую нефть, — подчеркнул Демидов.

Аналитик предположил, что давление в энергетической отрасли будет нарастать. По его мнению, в дальнейшем Запад может ввести санкции против стран — покупателей российской нефти. К таким государствам Демидов в первую очередь отнес Индию и Китай.

Нефть может продаваться в составе смесей. Может показаться, что эти ограничения бессмысленны, но на самом деле это просто первый этап. Дальше ограничения могут накладываться на потребителей российской нефти, — резюмировал он.

Ранее Великобритания и Евросоюз согласовали совместный запрет на страхование судов, которые перевозят нефть из России. Такой шаг европейцев способен серьезно ограничить возможности Москвы по экспорту сырой нефти.