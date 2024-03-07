Стало известно, где новый Ил-114-300 будет наиболее востребован Авиаэксперт Гусаров: первый полет нового Ил-114-300 состоится в ближайшие дни

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Первый полет нового пассажирского самолета Ил-114-300 пройдет в ближайшие дни, его вместимость составит около 70 человек, не считая членов экипажа, отметил в разговоре с NEWS.ru главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. Эксперт уточнил, что наиболее востребованы такие самолеты будут при региональных перевозках.

В ближайшие дни может состояться первый полет самолета Ил-114-300. Этот самолет будет стоять на ступеньку ниже «Суперджета», он сможет перевозить порядка 70 пассажиров. И он сейчас востребован для региональных перевозок. У него будет два турбовинтовых двигателя, он сможет садиться на аэродромы низкой категории, — пояснил он.

По словам Гусарова, российские специалисты также ведут работу над проектами других самолетов для региональных маршрутов: «Байкал», «Ладога» и еще нескольких. Эксперт констатировал, что Россия в скором времени сможет закрыть все ниши, образовавшиеся после введения санкций и ухода некоторых иностранных компаний.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о разработке нового военно-транспортного самолета Ил-212, который призван встать за замену Ан-26 и Ан-72. По словам министра, первый опытный образец появится к 2026 году. Воздушное судно сможет садиться на грунтовых необорудованных аэродромах, а также позволит выполнять задачи в условиях арктических широт.