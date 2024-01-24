Стало известно, экспорт какого продукта нарастила Россия в Китай SCIFiP: Россия нарастила поставки живых крабов в Китай на 31%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия нарастила экспорт живых крабов в Китай на 31% в 2023 году. Показатели достигли уровня в 23,6 тысячи тонн, сообщил глава информагентства по рыболовству Александр Савельев «Интерфаксу».

Такие данные он получил на основе статистических данных Шанхайского рыбного порта (Shanghai Changxing Island Fishing Port, SCIFiP). Так, за год стоимость экспорта этой продукции выросла на 17%, до $755 млн.

Шанхайский рыбный порт стал основным пунктом ввоза живых крабов из России. В сравнении с 2022 годом объем общего вывоза российских морепродуктов в Китай за 12 месяцев увеличился в 5,3 раза.

Ранее сообщалось, что Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинского продовольствия. Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Брюссель возьмет на себя контроль за притоком продукции, если это может снизить цены в Польше и соседних странах. Евросоюз оставляет за собой возможность блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет переполнен. Также будет рассмотрен вопрос о предоставлении дополнительных гарантий Польше и другим странам — членам ЕС.