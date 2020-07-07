Срок льготного кредитования для тепличных хозяйств увеличат до 12 лет

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Аграрии смогут пролонгировать действующие кредиты для строительства тепличных комплексов на срок до 12 лет. Проект соответствующего постановления готовится к принятию в Правительстве.

Строительство современных тепличных комплексов требует значительных капитальных затрат с длительным сроком окупаемости — в среднем до 10-12 лет. Поэтому возможность пролонгации будет способствовать финансово-экономической устойчивости аграриев, — цитирует «Парламентская газета» вице-премьера Викторию Абрамченко.

В постановлении говорится, что после 1 июля заёмщики смогут заключать соглашения о продлении срока кредитования по займам, заключённым до 2017 года, на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции. При этом, срок кредитования с учётом такого продления не должен превысить 12 лет.

По словам Абрамченко, пандемия выявила ряд проблем в продовольственных категориях, зависимых от импорта. Так, из-за снижения китайских поставок на Дальнем Востоке произошёл скачок цен на огурцы и помидоры. Ситуацию удалось быстро стабилизировать за счёт изменения логистики внутренних поставщиков и открытия пути для транспорта азиатских партнёров, однако, по мнению вице-премьера, нужно применять такие меры поддержки, которые в дальнейшем позволят сократить подобную зависимость.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин одобрил идею о повышении объёма поддержки аграриев. Он хочет выделить дополнительные 4,5 млн рублей на эти цели. Такая мера даст фермерам возможность развития. Кроме того, российские производители сельскохозяйственной техники получат дополнительные заказы. Также политик попросил Минпромторг и Минсельхоз подготовить дополнительные меры по расширению рынка сбыта продукции аграриев. Он призвал поддержать деловую инициативу на селе, так как фермерам трудно пробиться в торговые сети со своими продуктами.