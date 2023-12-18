«Спецслужбы не зря свой хлеб едят»: военкор Коц о задержании шпионов ВСУ Военкор Коц поблагодарил ФСБ за предотвращение 146 терактов

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Сотрудники российских спецслужб предотвратили 146 террористических актов с начала 2023 года, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, это свидетельствует о том, что они работают на упреждение. В то же время это может говорить и о системном подходе украинских шпионов к диверсионной работе в тылу, считает журналист.

Военкор отметил, что 18 декабря ФСБ России отчиталась о задержаниях двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу ВСУ. Первый мужчина был задержан под Псковом. Предполагается, что он передавал ВСУ фотографии и видеозаписи с местоположением российских военных. Второго диверсанта задержали в Ижевске, его подозревают в подготовке теракта против руководителя местного предприятия ОПК. На прошлой неделе ФСБ предотвратила теракт в Нальчике, также планировавшийся украинскими спецслужбами.

С начала года в России предотвращены 228 террористических преступлений, среди которых 146 терактов. Это, с одной стороны, говорит о том, что наши спецслужбы не зря свой хлеб едят. И в большинстве случаев работают на упреждение. А с другой — о системном подходе противника к диверсионной работе в нашем тылу, — отметил Коц.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по подозрению в государственной измене. По версии следствия, он оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.