Сотрудникам ЦИК хотят запретить пользоваться iPhone В ЦИК сообщили, что планируют запретить использовать iPhone сотрудникам в служебных целях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком России планирует запретить сотрудникам использовать iPhone и iPad в служебных целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦИК. На данный момент распоряжение находится на стадии подготовки.

На данный момент распоряжение председателя ЦИК России о запрете использования iPhone и iPad в служебных целях находится в стадии подготовки, — сообщили в Центризбиркоме.

Ранее Ростех запретил использование смартфонов iPhone и другой техники компании Apple на всех своих предприятиях. Данные меры были введены после появления информации о взломе и прослушке американской разведкой iPhone российских дипломатов.

До этого стало известно, что сотрудникам Министерства промышленности и торговли России также будет запрещено использовать на рабочем месте мобильные устройства Apple, произведенные в США. Соответствующее решение приняли также в Минфине, Минцифры и Минэнерго.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике заявил, что российскому госсектору следует полностью отказаться от зарубежного программного обеспечения. По его словам, это касается тех ведомств, которые обеспечивают нужды СВО и формируют экономическую повестку страны.