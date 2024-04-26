Составлен список регионов, которые могут забыть об ипотеке Эксперт Беляев: льготная ипотека не предусмотрена для центральных регионов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа льготной ипотеки не предусмотрена для регионов к западу от Урала, которые считаются успешными, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, жителям центральных регионов России, а также Новосибирска, Челябинска и Свердловска не стоит рассчитывать на поддержку от государства.

Центральные регионы России никак в эту программу не попадут, никакой возможности для этого не найдется. Все, что к западу от Урала считаются более или менее успешными регионами, для них это программа не предусмотрена. Новосибирск, Челябинск, Свердловск — те города, которым не стоит рассчитывать на поддержку от государства в вопросе ипотеки. На фоне высокой ключевой ставки говорить о хороших условиях по ипотеке несерьезно, — сказал он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на отраслевом дне «Инфраструктура для жизни» на выставке «Россия» на ВДНХ, пообещал, что государство будет поддерживать программу льготной ипотеки в новых регионах и на Дальнем Востоке. По его словам, «остальные ипотеки пока по мере возможности».

В Министерстве финансов России ранее заявили, что жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Белгородской областей стала доступна ипотека по низкой ставке. Она составляет 2% при покупке вторичного жилья. Как уточнили в министерстве, ставка доступна для участников и ветеранов боевых действий, работников федеральных органов власти, социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта.