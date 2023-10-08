Война Израиля и Палестины станет «хорошей темой» для США, которые хотят соскочить с Украины, заявил NEWS.ru бывший разведчик, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Он также выразил сомнения, что Вашингтон станет наносить удары по Палестине. По его словам, такие решения «могут сдетонировать внутри США».

Они прекрасно понимают, что удары по арабскому миру могут сдетонировать внутри США. Там мощная диаспора, много антиамериканских настроений, и вообще на Ближнем Востоке американцы не в чести. Я думаю, для США сейчас хорошая тема соскочить с Украины. Уже неоднократно было заявлено, что Украина всем надоела и ищут вариант, как с этого дела соскочить, потому что демократия демократией, но денежки врозь, — заявил Михайлов.