Собянин назвал самый безопасный способ участия в выборах в Госдуму
Сергей Князев
Сергей Князев
09:58, 03 сентября 2021
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал электронное голосование наиболее безопасным способом участия в выборах в условиях пандемии. Об этом он сообщил на своём сайте.
Мэр пояснил, что дистанционное голосование — способ относительно новый, но более быстрый, удобный и надёжный, особенно в условиях пока не закончившейся пандемии коронавируса. Он сообщил, что записался на электронное голосование и намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы 17–19 сентября с помощью Интернета. Аналогичное решение приняли почти полтора миллиона московских избирателей.
Ранее сообщалось, что голосовать на предстоящих выборах в Госдуму планируют больше половины жителей России: о намерении прийти на избирательные участки заявил 51% участников опроса ВЦИОМа. Ещё 19% опрошенных предполагают, что будут голосовать, 11% пока вообще не определились, а 19% заявили, что не собираются идти на выборы. По партиям предпочтения россиян распределились следующим образом: «Единая Россия» — 34%, КПРФ — 18%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7%. Остальные набрали менее 3%.