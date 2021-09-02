Собянин назвал самый безопасный способ участия в выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал электронное голосование наиболее безопасным способом участия в выборах в условиях пандемии. Об этом он сообщил на своём сайте.

Мэр пояснил , что дистанционное голосование — способ относительно новый, но более быстрый, удобный и надёжный, особенно в условиях пока не закончившейся пандемии коронавируса. Он сообщил, что записался на электронное голосование и намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы 17–19 сентября с помощью Интернета. Аналогичное решение приняли почти полтора миллиона московских избирателей.