Следователя по делу о стрельбе в казанской гимназии заподозрили в растрате Басманный суд арестовал следователя по делу о стрельбе в казанской гимназии

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Заместитель главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александр Избенко арестован по делу о растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС. По данным агентства, Избенко являлся следователем по делу о расстреле учеников казанской гимназии № 175, произошедшем в 2021 году. Ему удалось доказать причастность Ильназа Галявиева к совершению преступления.

Суть обвинений, выдвинутых Избенко, не раскрывается. Однако предполагается, что высокопоставленному сотруднику Следственного комитета РФ предъявили обвинения по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Подозреваемый попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, так как он имеет на иждивении малолетнего ребенка. Однако Басманный суд отказался удовлетворять его просьбу. Срок ареста истечет 12 декабря.

Помимо расследования расстрела учеников казанской гимназии, Избенко также участвовал в расследовании других резонансных дел. В частности он вел дело об авиакатастрофе, произошедшей в аэропорту Внуково в 2014 году. В результате крушения самолета Falcon погиб президент компании Total Кристоф де Маржери.

Как сообщалось ранее, в Москве арестовали заместителя директора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимира Шишова. Он был отправлен в СИЗО по делу о махинациях с поставкой пиломатериалов для строительства фортификаций в зоне СВО.