Сладков раскрыл, благодаря чему ВСУ черпали силы много месяцев Сладков: мост в Курахово являлся важным для ВСУ каналом поставок

Фото: МО Украины

На протяжении нескольких месяцев в ходе боев на ряде направлений ВСУ получали всю необходимую помощь через железнодорожный мост в Курахово, который разбили только недавно, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он задается вопросом, почему переправа, расположенная в Донецкой Народной Республике, была уничтожена так поздно?

Вероятнее всего, я многого не понимаю, это нормально, я репортер, а не Генштаб. Но у меня вопрос: а почему мост разбили только сейчас? <...> Но на поверхности это ж так просто: враг черпает силы через Курахово, а его не разносят в щепки, — пишет журналист.

Об уничтожении моста стало известно вечером 29 марта. Мост проходит реку Волчья между подконтрольными ВСУ Курахово и Новой Ильинкой на Донецком направлении. Как писал военкор Евгений Поддубный, переправа была разбита расчетом РСЗО «Ураган» 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

30 марта полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что «самой горячей точкой» в украинском конфликте является город Сумы. По его словам, Харьковское и Херсонское направления стали основными для российских сил. Как указал эксперт, ВС РФ пытаются выйти к Харькову через Купянское направление, которое также становится основным для этой задачи.