СК РФ завершил расследование смерти Талькова. Кто убил его на самом деле?

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/Global Look Press

Игорь Тальков

В Следственном комитете России сообщили о завершении расследования по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Кто на самом деле совершил смертельный выстрел в артиста, как все произошло, при чем здесь певица Азиза?

Кто убил Талькова

8 июня 2024 года пресс-служба Следственного комитета России (СКР) сообщила, что ведомство завершило расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова. Главным подозреваемым назван его концертный директор Валерий Шляфман. Расследованием преступления, совершенного в 1991 году, занималось Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, Шляфман убил Талькова, когда стрелял в охранника певицы Азизы (Азиза Мухамедова) Игоря Малахова. Во время выступления в петербургском ДС «Юбилейный» Шляфман выстрелил в охранника из револьвера, однако попал в певца. Всего по делу было допрошено более 150 свидетелей.

Сам Шляфман после происшествия уехал в Израиль. В 1992 году его заочно обвинили в убийстве по неосторожности. В 2021 году следователи СКР пришли к выводу о том, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений, а в 2022 году сделали запрос Израилю о выдаче музыкального продюсера.

Также были проведены генетические исследования, допрошены специалисты, проводившие экспертизы в прошлом. У одного из них были изъяты образцы с рубашки Шляфмана со следами крови, которые имеют ключевое значение для установления его причастности к убийству. Сейчас дело о смерти Талькова направлено на утверждение обвинительного заключения и передачу в суд.

Фото: t.me/sledcom_press* Валерий Шляфман

Что сказал сын Талькова о расследовании убийства отца

Сын музыканта Игорь Тальков — младший в беседе с NEWS.ru отметил, что подозреваемый в убийстве певца Шляфман был лучшим директором артиста и никогда не прятался от следствия. По его словам, все фигурирующие в деле отца люди являются жертвами обстоятельств.

«Мое мнение — все участники, фигурирующие в этом деле, в этой потасовке, — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза — все жертвы. Я кого-то лично знаю — Азизу, кого-то достаточно знаю. Тот же Шляфман был лучшим директором у отца, то, что он в Израиль собирался, я даже знал, и в 1995-м, когда следствие шло, он не прятался», — рассказал он.

По словам сына музыканта, больше всего его интересовала причина случившегося. Тальков-младший считает, что отец был выгоден для подготовки сознания людей перед распадом СССР. Кроме того, Тальков-старший дал понять, что не будет молчать, поэтому его убрали, чтобы другим «было неповадно», добавил сын певца.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Игорь Тальков

Как убили Талькова

На концерте, проходившем 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный», выступали многие исполнители. Подруга певицы Азизы по ее просьбе попросила Талькова выступить первым, так как артистка не успевала подготовиться к выходу. Тальков позвал к себе в гримерку охранника Азизы Игоря Малахова, и между ними произошел словесный конфликт.

После этого двое охранников Талькова увели Малахова из гримерки. Певец начал готовиться к выступлению, но через несколько минут к нему пришел Шляфман и сообщил, что Малахов достал револьвер. Тальков вытащил из сумки газовый пистолет, который приобрел для самообороны, выбежал в коридор и, увидев, что его охрана находится под прицелом Малахова, сделал в него три выстрела. Малахов пригнулся, и охранники, воспользовавшись этим промедлением, стали его обезвреживать. Тогда он сделал два выстрела, но одна пуля попала в пол, а вторая в ящик с аппаратурой.

Охранники стали бить стреляющего и, закрывая голову, он уронил свой револьвер. Через несколько мгновений раздался еще один выстрел, который попал в грудь Талькова. Ранение оказалось смертельным: спустя час, когда прибыла бригада скорой помощи, врачи сразу констатировали биологическую смерть.

Городская прокуратура возбудила уголовное дело. Малахов, объявленный во всесоюзный розыск, добровольно прибыл с повинной через 10 дней. В декабре 1991 года с него было снято обвинение в умышленном убийстве. После проведения экспертиз в апреле 1992 года следствие установило, что последний выстрел сделал Шляфман, который в феврале 1992 года уехал в Израиль. С этой страной у России в то время не было договора об экстрадиции, и дело об убийстве было приостановлено. В ноябре 2018 года СКР возобновил расследование убийства Талькова.

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