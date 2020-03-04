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Иск с требованием признать незаконным распоряжение президента России Владимира Путина о возложении ответственности за подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию на Центризбирком и нижестоящие избирательные комиссии не принят к рассмотрению Верховным судом.

Исковое заявление было подано членом УИК № 2566 (московский район Дорогомилово) Александром Артемьевым, в нём говорилось, что распоряжение об участии в подготовке голосования региональных избиркомов и нижестоящих комиссий (ТИКов и...