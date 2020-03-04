Собранные в России автомобили оборудуют системами, которые будут оповещать водителя о нарушении правил дорожного движения. Стандарт для системы определят осенью 2020 года. Об этом
Отмечается, что система будет распознавать светофоры, разметки и дорожные знаки.
Дорожные знаки, светофоры, разметка будут отображаться с помощью специальных камер, после чего данные будут проанализированы системой, а затем переданы водителю через экран или звуковое сообщение. Система будет распознавать знаки и сигналы светофора на расстоянии от 30 до 100 метров и сможет работать при скорости автомобиля до 150 км/ч, — отмечает издание.
При составлении государственного стандарта были учтены пожелания производителей автомобилей. Отмечается, что ГОСТ прошёл стадию обсуждения и документ ждёт утверждения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Aurus получила 700 заказов на выпуск автомобилей, на которых ездит Путин. Отмечается, что в розничной продаже цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей.
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