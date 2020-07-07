Синоптики сообщили о завершении периода изнуряющей жары в России

https://static.news.ru/photo/3475cc2c-c137-11ea-8279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о том, что спустя несколько дней на юге европейской части России завершится период изнуряющей жары.

В связи с выходом на юг европейской части России циклонического вихря жара на юге страны спадет в четверг и пятницу. Прохлада доберется и до южных регионов, но резкого похолодания не будет. Температура понизится до 30-33 градусов вместо 37. Существенных дождей до конца недели не ожидается, они начнутся в начале следующей недели, — цитирует его ТАСС.

Ожидается, что выход циклона произойдёт 13-14 июля 2020 года. В зону циркуляции попадут несколько регионов. В частности, речь идёт о Ростовской области, Краснодарском крае, республике Северный Кавказ и других.

Везде пройдут плотные кратковременные ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Они собьют жар и сушь, от которых устали жители юга страны, — добавил эксперт.

Ранее NEWS.ru передавал, что из-за жары в Краснодарском крае могут образоваться смерчи. Такое заявление сделали в МЧС России.