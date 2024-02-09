Симоньян подвела итог разговора Карлсона с Путиным Симоньян: интервью Путина Карлсону показало готовность России к переговорам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что Россия готова к переговорам, но на своих условиях, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, дело в том, что победить россиян на поле боя невозможно.

А для нас главное в интервью — Россия готова к переговорам, но на наших условиях. Потому что победить нас на поле боя невозможно, — написала она.

Комментируя значение интервью для самого Карлсона, Симоньян предположила, что журналист метит в большую политику. По ее словам, вопросы, которые он задавал российскому президенту, были озвучены именно для того, чтобы «пнуть конкурентов».

Пресс-служба Кремля ранее опубликовала интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Помимо видеозаписи без наложенной озвучки на английском языке, на сайте размещена полная расшифровка интервью. Видеозапись также доступна на личном сайте журналиста, на его YouTube-канале и на его странице в социальной сети Twitter (X), однако там речь президента России полностью переведена на английский для удобства аудитории.