Симоньян: интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около 1 млрд просмотров на всех источниках, на всех языках в мире, заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она назвала интервью самым знаковым и успешным в истории журналистики.

Я попросила коллег своих посчитать. Это сложно и трудно, потому что нужно взять все языки, все источники, на которых было опубликовано, все просмотры во всех этих источниках. Я вас уверяю, что эта цифра около 1 млрд. Никогда в истории журналистики не было такого интервью, <...> это <...> факт. Это самое успешное, самое знаковое и историческое, действительно медийное событие в истории человечества. Если мы берем журналистику, конечно, — сказала Симоньян.

Симоньян отметила, что только в Twitter (X) разговор главы государства с бывшим ведущим Fox News набрал 180 млн просмотров, без учета количества отметок на сайте Карлсона, в других источниках и на других языках. Журналистка обратила внимание, что историческим интервью называют «американцы, которые смотрят его и читают».

Ранее российский блогер Юрий Подоляка сообщил, что самым поразительным для американцев стало отсутствие шпаргалки у президента России во время его интервью бывшему ведущему телеканала Fox News. По его словам, в этом и есть отличие главы РФ от президента США Джо Байдена, который «общается с покойниками и путается в странах».