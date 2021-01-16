Сильные морозы и другие народные приметы на Крещение в 2021 году

Крещение Господне, или Богоявление, традиционно отмечается 19 января. Этот великий праздник в православии завершает период рождественских гуляний. Он связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. С праздником связано множество народных примет. Согласно одной из них, 19 января в Россию должны прийти крепкие морозы — крещенские. О других приметах православного торжества — в материале NEWS.ru.

В первую очередь приметы на Крещение связаны с водой. Так, считается, что купание в проруби очищает душу и тело. Кроме того, люди запасаются на год святой водой. Мы привыкли, что её берут в церкви. Однако принято считать, что 19 января святой становится вся вода, в частности, в реках и озёрах.

Всё дело в том, что для деревенского человека доступ к воде из церкви после 1917 года был ограничен и некоторые религиозные обряды перешли из общественного круга в семейный. По этой причине появилась примета — в ночь на Крещение вода в колодце или реке становится святой. Люди брали её в природных потоках и раньше, однако с участием церкви вырубалась прорубь в виде креста, проходила служба со священником. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала завотделом научных исследований Центра русского фольклора Варвара Добровольская.

Существует также примета — в ночь на Крещение рисовать крестики на окнах и дверях мелом или углём. Ей до сих пор следуют в деревенских домах. В современных же квартирах россияне используют соответствующие наклейки. Кресты размещаются на жилище, чтобы защитить его от нечистой силы, пояснила Добровольская.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Считается, что Крещение — очень опасный день, так как во вторую неделю Святок по земле ходит нечистая сила. Но есть и противоположная примета, согласно которой начиная со старого года и до 19 января проходят святые вечера. Варвара Добровольская завотделом научных исследований Центра русского фольклора завотделом научных исследований Центра русского фольклора

В Крещение люди также придерживаются примет, связанных с гаданиями. Они обычно проводятся накануне праздника. Считается, что именно в этот момент можно в последний раз открыть ворота в иной мир, поясняет Добровольская. Нередко православные пекут печенье в виде крестиков, в которые во время готовки что-нибудь кладут, например, зерно или монетку. Кто находит плод, будет весной первым выходить на поле и засеивать его, а обнаруживший деньги будет счастливым. Но возможен более широкий набор предметов в выпечке — каждый со своим значением, рассказала завотделом научных исследований Центра русского фольклора.

Самым популярным народным гаданием была ворожба на жениха. Девушки ставили напротив друг друга два зеркала, в которых, согласно приметам, можно было увидеть будущего избранника. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила астролог Елена Данилова.

Кроме того, на Руси было распространено гадание при помощи чашки с водой. Сосуд ставили у зеркала и накрывали полотенцем. Ночью суженый должен был прийти к девушке во сне, чтобы напоить её, рассказала Данилова.

Существует и более современный вид гадания на жениха. Нужно взять книгу и наугад назвать страницу и строчку из неё. Написанное в этом месте намекнёт на то, где девушка встретит своего суженого. Елена Данилова психолог и астролог психолог и астролог

Также на Крещение существуют различные приметы, связанные с погодой. Считается, к примеру, что если в ночь перед праздником ясно и морозно, то грядущее лето будет сухим и жарким. А если холодно и пасмурно, то ожидается богатый урожай, подытожила Данилова.

Между тем празднование Крещения в этом году из-за пандемии пройдёт с рядом ограничений. Так, прихожанам придётся носить маски и соблюдать дистанцию во время посещения церкви. Кроме того, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал россиян воздержаться от погружения в прорубь на Крещение. Всё дело в том, что у многих организм ослаблен в результате перенесённого коронавируса и не готов к таким нагрузкам.

При этом стоит помнить, что врачи также не рекомендуют окунаться в прорубь на Крещение тем, кто привился от COVID-19. Экстремально низкие температуры воды в таком случае могут негативно сказаться на здоровье человека. Отказаться от купаний стоит и тем, у кого есть подозрение на любое другое заболевание.