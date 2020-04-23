Сибиряков предупредили о «мощном» и опасном потеплении

https://static.news.ru/photo/3906cf84-8555-11ea-aef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Завершение недели будет чрезвычайно тёплым на юге Западной Сибири. Дневные температуры там превысят 30-градусную отметку, предупредили в Гидрометцентре.

В ближайшие пять дней туда придёт мощный поток тёплого воздуха из Средней Азии и Китая, пояснил научный руководитель организации Роман Вильфанд. По его словам, среднесуточные показатели будут выше климатической нормы на 8–12 градусов.

В Новосибирской области будет около +20 градусов, но её нельзя сопоставить с температурой в Хакасии, там завтра +25...+30, а послезавтра — +26...+31 градус. В Тыве от +25 до +29 градусов в ближайшие три дня. В Алтайском крае — +27...+32 градуса, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он подчеркнул, что «такой мощный вынос очень жаркого воздуха из Средней Азии, из Китая» — это опасные температуры. Пиковые отметки будут держаться один-два дня, уточнил метеоролог.

При этом в Москве, как писал NEWS.ru, до конца недели ожидается значительное похолодание. Температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы.