Шеф-повар назвал идеальный набор блюд для встречи Нового года

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Встречать Новый год лучше всего с блюдами из индейки, утки и рыбы на столе, рассказал NEWS.ru шеф-повар, член Ассоциации поваров Анатолий Крюков.

Идеально приготовить индейку или утку. Это будет гораздо вкуснее и разнообразит новогодний стол, если отходить от привычных блюд, которые готовят. Также можно приготовить блюда из рыбы — брать либо речную рыбу, либо красную рыбу — её запекать, предварительно добавить специи, маринады, — пояснил Крюков.

Он добавил, что в новогоднюю ночь нежелательно есть тяжёлые для пищеварения блюда, включая говядину. Лучше приготовить что-либо менее жирное, исключить майонез и картофель. Например, прибегнуть к овощам.

Желательно не готовить много еды, подчеркнул шеф-повар. Стоит приготовить по 120–150 граммов блюда на человека. Это позволит пище не успеть испортиться.

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