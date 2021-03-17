Серебряков объяснил возвращение в Россию фразой «ёкарный бабай»

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что референдум по вопросу о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым», а распад СССР стал нарушением «воли всего народа». Ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 года, прошёл единственный за всю историю существования СССР референдум, на который был вынесен вопрос о сохранении Союза.

Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза, — заявил «Интерфаксу» Горбачёв. По его словам, именно на основе этого референдума состоялся...