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Серебряков объяснил возвращение в Россию фразой «ёкарный бабай»

11:22, 17 марта 2021 1 596
Алексей Серебряков Алексей Серебряков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Алексей Серебряков в беседе с NEWS.ru объяснил, почему наконец-то вернулся в Россию из Канады. Ранее СМИ писали о том, что скандальный артист был замечен на кинопремьере в Москве.

Ну, ёкарный бабай! Каждый год я снимаюсь в России, ну какие отъезды? Посмотрите фильмографию, — сообщил Серебряков.

На вопрос журналиста о том, собирается ли он жить в России, артист не ответил и положил трубку.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что фильм «Ван Гоги» режиссёра Сергея Ливнева стал лучшим фильмом на Неделе российского кино в Великобритании.

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