Серебряков объяснил возвращение в Россию фразой «ёкарный бабай»

Актёр Алексей Серебряков в беседе с NEWS.ru объяснил, почему наконец-то вернулся в Россию из Канады. Ранее СМИ писали о том, что скандальный артист был замечен на кинопремьере в Москве.
Ну, ёкарный бабай! Каждый год я снимаюсь в России, ну какие отъезды? Посмотрите фильмографию, — сообщил Серебряков.
На вопрос журналиста о том, собирается ли он жить в России, артист не ответил и положил трубку.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что фильм «Ван Гоги» режиссёра Сергея Ливнева стал лучшим фильмом на Неделе российского кино в Великобритании.