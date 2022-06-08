Секретный космический «Лапоть»: россиянам рассказали о советском ответе США

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В 1974 году советские инженеры разработали аналог американского «Шаттла» — секретный космический самолёт МиГ-105, прозванный из-за формы «Лаптем», сообщает «ПолитРоссия». Загнутый нос и плоскодонный корпус дополнительно защищали его от перегрева, а двугранные крылья меняли наклон в зависимости от движения относительно орбиты.

Корпус корабля МиГ-105 выглядел технически увлекательно. Он отличался плоскодонным подъемным корпусом с загнутым вверх носом. Такой вид придавал ему форму, из-за которого космолёт прозвали «Лаптем». <...> Опытный образец МиГ-105 испытывали, сбрасывая космолёт с высоты 5 км с помощью Ту-95К. Однако восьмой испытательный полёт стал для него последним, у лётчиков возникли большие проблемы с приземлением, — пишет издание.

Отмечается, что из-за этих проблем и одобрения аналогичного проекта «Буран» разработку «Лаптя» прекратили. Сейчас существует лишь одна модель — в Центральном музее ВВС в Монино.

3 июня с Байконура стартовал грузовой корабль «Прогресс МС-20». Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) была запланирована на тот же день в 16:02 мск. Грузовой корабль должен был доставить на МКС еду, воду, топливо и оборудование.