«Сбер» откроет мобильный офис для обмена валюты на ИННОПРОМ-2024

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ

«Сбер» откроет мобильный офис для обмена валюты на ИННОПРОМ-2024. Посетители мероприятия смогут обменять валюту, не покидая территорию выставки. Как отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко, обмен валют сделает мероприятие комфортным для зарубежных участников.

Чтобы мероприятие было максимально комфортным для зарубежных участников, «Сбер» обеспечит возможность обмена валюты на территории выставочного центра. Благодаря этому нашим гостям не придется тратить время на поиск обменных пунктов в городе — и они смогут уделить больше внимания экспозиции и деловой программе ИННОПРОМ, — поделился он.

Специально оборудованный автомобиль разместится на уличной площадке возле павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Мобильный офис будет обслуживать клиентов 7–11 июля с 9 до 18 часов. Гости выставки смогут обменять на рубли доллары США, евро, китайские юани и дирхамы ОАЭ.

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ

Ранее стало известно, что ОАЭ представят масштабную национальную экспозицию площадью свыше тысячи квадратных метров и насыщенную деловую программу на ИННОПРОМ-2024. В состав делегации войдут три профильных министра. Делегацию почти из 200 человек возглавит министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Ахмед Аль-Джабер.