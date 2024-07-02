ОАЭ представят масштабную национальную экспозицию на ИННОПРОМ-2024

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ

ОАЭ представят масштабную национальную экспозицию площадью свыше тысячи кв м и насыщенную деловую программу на ИННОПРОМ-2024. В состав делегации войдут три профильных министра. Делегацию почти из 200 человек возглавит министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Ахмед Аль-Джабер.

Как отметил глава ведомства, делегация с нетерпением ждет участия в ИННОПРОМ в качестве страны-партнера.

Этот статус соответствует стремлению ОАЭ создать и укрепить глобальное устойчивое экономическое партнерство. Интеграция технологий и инноваций соответствует целям национальной промышленной стратегии ОАЭ по диверсификации экономики и является важным аспектом как для развития промышленности, так и для формирования технологичного будущего наших стран, — поделился он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет 8–11 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В первый день мероприятия участники двухстороннего бизнес-форума «Промышленный диалог: Россия — Объединенные Арабские Эмираты» обсудят, какие отрасли и инновационные технологии будут задавать тренды развития двустороннего партнерства. В рамках форума также состоятся В2В-встречи представителей компаний из России и ОАЭ по таким отраслям, как металлургия, энергетика, медицинские технологии, логистика, пищевая индустрия и финансы.

Национальная экспозиция ОАЭ, которая разместится в павильоне № 4, познакомит участников ИННОПРОМ с перспективными разработками более 40 компаний и представит приоритетные направления промышленно-экономического сотрудничества.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь объяснила, что основным конкурентом Турции для туристов является Египет. Речь идет о поездках формата «все включено». Вторым конкурентом стали ОАЭ.