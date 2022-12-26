Сайты начнут вносить в реестр Роскомнадзора за ЛГБТ-пропаганду Кабмин РФ: ЛГБТ-пропаганда стала основанием для внесения сайтов в реестр Роскомнадзора

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство РФ утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. Отныне ЛГБТ-пропаганда становится одним из оснований для внесения сайтов и страниц сайтов в реестр. Также ресурсы могут подпасть под запрет, если на них размещены материалы, пропагандирующие педофилию или смену пола. Постановление кабмина опубликовано 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в пункт, по которому основаниями для внесения в реестр являются решения Роскомнадзора в отношении материалов в Сети с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации о наркотиках, способах самоубийства и изготовления взрывчатки и оружия. В постановлении говорится, что отныне основанием для внесения в реестр также становится информация, «пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект об уголовной ответственности за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Законопроект будет предусматривать до пяти лет лишения свободы и уже направлен на отзыв в правительство.