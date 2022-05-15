Сайт Avito стал недоступен для пользователей Сайт и приложение Avito стали недоступны для пользователей

Фото pixabay.com

Вечером 14 мая у пользователей перестали открываться сайт и приложение крупнейшей в России онлайн-платформы объявлений Avito. Об этом сообщил ТАСС.

При попытке зайти на сайт Avito появляется уведомление об "ошибке 502". Это означает, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам.

Также не работает приложение. В нём не загружается информация, появляется сообщение о неизвестной ошибке и предложение зайти немного позже.

Сайт объявлений Avito является самой популярной онлайн-платформой объявлений в РФ. Ежедневная аудитория её составляет порядка 22 млн человек, сообщают App Annie и SimilarWeb.

Avito работает на протяжении 15 лет. Общее количество объявлений там в настоящее время превышает 90 млн.



Ранее сообщалось, что в рамках "серого" импорта продавцы на Avito предлагают купить Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска за 8,5 млн рублей с доставкой из США, ОАЭ и Европы.