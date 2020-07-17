РЖД вернули в расписание две трети поездов

https://static.news.ru/photo/72cc9210-c83c-11ea-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) восстановила около 70% поездов дальнего следования, отменённых ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

При этом, отметил он, железнодорожники стараются удовлетворить все потребности пассажиров, так как возросла конкуренция с авиаперевозчиками, которые переориентировались с международных рейсов на внутренние. Преимуществом замглавы РЖД назвал больший географический охват — поезда курсируют в том числе и в тех направлениях, куда не летают самолёты.

Он уточнил, что по итогам 2020 года падение объёмов пассажирских перевозок поездами дальнего следования ожидается в объёме не более 30%.

Уже в августе в расписание могут быть добавлены порядка 20-40 дополнительных составов, на которых пассажиры смогут вернуться с южных курортов.

Мне кажется, немного в этом году сместится курортный сезон, и он начнётся немного попозже, и мы рассчитываем на очень хорошую перевозку на август и первую половину сентября, — цитирует Пегова ТАСС.

Сейчас составы курсируют по графику, который действовал в январе, уточнил он.

Пригородное сообщение, по словам замглавы РЖД, восстановлено практически везде. При этом в некоторых регионах пока что наблюдается спад пригородных перевозок — например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Что касается международных перевозок, то чётких планов восстановления сообщения ещё нет, этот вопрос находится в ведении Роспотребнадзора. Тем не менее, переговоры ведутся. Пока что с определённой осторожностью можно говорить лишь о поездах в Белоруссию. По словам Пегова, на восстановление сообщения с момента открытия границ потребуется три дня — ровно столько, чтобы в полную силу заработала электронная система продажи билетов «Экспресс 3».

В начале июля, как писал NEWS.ru, в РЖД объявили о восстановлении более сотни поездов дальнего следования, ранее отменённых из-за эпидемии COVID-19.

В холдинге подчеркнули, что в составах принимаются все меры безопасности. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. Постельные принадлежности проходят специальную дезинфекцию. Пассажирам измеряют температуру, у проводников можно приобрести маски, санитайзеры и перчатки.