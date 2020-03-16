https://static.news.ru/photo/4e0ba7aa-67ba-11ea-b7c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители РЖД сообщили о приостановке международных поездов между Россией и Казахстаном. Ограничение начнет действовать с 17 марта 2020 года и продлится до особых указаний. Причиной стал коронавирус.

В соответствии с уведомлением АО «НК Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, — приводит сообщение холдинга ТАСС.

Также РЖД уже ограничили сообщение с Германией, Молдавией, Монголией, Польшей и Украиной. Отменены поезда в Китай и КНР.

NEWS.ru писал ранее, что РЖД начнут возвращать деньги за «невозвратные билеты» до 10 апреля.