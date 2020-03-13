https://static.news.ru/photo/de6df6d6-6553-11ea-9dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Федеральная пассажирская компания» начнёт возвращать пассажирам деньги при отказе от поездок по «невозвратным тарифам». Дочерняя компания Российских железных дорог связала решение с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Это можно сделать с 14 марта по 10 апреля. Решение принято в связи с отменой массовых мероприятий в регионах страны в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, — отметили в ФПК.

По информации издания, в России обнаружили 45 заражённых вирусом COVID-19.

Инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. ВОЗ признала ситуацию пандемией.