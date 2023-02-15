РПЦ и Эфиопская церковь договорились вместе бороться с либеральной моралью

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Русская православная церковь (РПЦ) и Эфиопская церковь договорились совместном противостоянии либеральной идеологии и защите традиционной христианской морали, сообщил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). Данная работа предусмотрена в меморандуме о направлениях церковного взаимодействия, подписанном в Москве.

Иеромонах отметил, в ходе заседания комиссии по диалогу между РПЦ и Эфиопской церковью была подчеркнута важность солидарности конфессий на фоне всплеска насилия в отношении представителей церкви в Эфиопии и попыток дискриминировать РПЦ на международном уровне.

Эти положения нашли отражение в совместном документе, как и чрезвычайная важность для обеих церквей совместного отстаивания традиционных нравственных основ в современном обществе и противодействия натиску либеральной морали, — сказал Игумнов.

Он добавил, что документ предусматривает академическое взаимодействие, студенческий обмен, обмен опытом социального служения и молодежной работы, помощь в организации пастырского служения среди верующих в России и Эфиопии, совместные проекты в медиасфере, развитие паломнических программ.

Ранее в РПЦ отреагировали на заявление папы римского Франциска, который назвал законы, криминализирующие ЛГБТ, несправедливыми, а также указал, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу является грехом, но не преступлением. В РПЦ отметили, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России полностью соответствует христианской традиции.