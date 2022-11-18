Рождаемость в России предложили поднять при помощи двух мер Демограф Синельников предложил сделать обязательным брачный договор для молодоженов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Численность населения России в течение 30-40 лет действительно может сократиться до 110-120 млн человек при сохранении нынешней демографической политики, рассказал NEWS.ru профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Он отметил, что с 1992 года, когда в стране впервые численность родившихся оказалась меньше количества умерших, подобная ситуация наблюдается и сейчас. По словам Синельникова, для увеличения рождаемости стоит переориентировать демографическую политику, в том числе стимулировать вступление в законный брак и на законодательном уровне обязать заключать брачный договор.

Демограф обратил внимание, что политика в отношении рождаемости до сих пор не дала достаточно большого эффекта, правда был заметный рост с введением материнского капитала — с 1,5 млн в 2006 году поднялось до 2 млн в 2015 году. Однако позднее показатель снизился, в том числе из-за уменьшения числа зарегистрированных браков.

Надо стимулировать заключение браков, этого пока не делают. Можно давать кредиты молодым семьям, частично погашаемые при рождении первого, второго. Когда родится третий, можно предусмотреть такие условия кредита, что он будет считаться полностью погашенным. Если дети не родятся, надо будет кредит возвращать с процентами. Очень важно, чтобы люди перестали бояться законного брака, — отметил Синельников.

Эксперт также обратил внимание на брачные договоры, число которых за последние десять лет выросло в три раза. Но даже сейчас число брачных договоров составляет лишь одну шестую от общего числа заключаемых браков. Синельников предложил сделать обязательным заключение брачных договоров.

Большинство пар таких договоров не заключает, потому что считает, что если жених предложит невесте перед свадьбой подписать бумагу, суть которой сводится к тому, что если она разведутся, она не будет претендовать на его квартиру, предложить ей такое означает сильное недоверие, это может быть оценено как оскорбление и свадьба вообще не состоится. Если бы по закону заключение брачного договора считалось обязательным, то, что обязательно, то не оскорбительно, — считает Синельников.

Ранее замдиректора Института демографических исследований РАН, кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко допустили, что Россия выйдет из топ-10 стран по численности населения в мире к 2050 году. Похожее мнение высказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, население России к концу столетия сократится в два раза. Ученый заявил, что ситуацию может изменить лишь смена принципов управления мировым сообществом.