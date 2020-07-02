Чаще всего в свободное от забот время россияне просматривают новости — по телевизору, в Интернете или газетах. Причём такое занятие занимает у людей половину всего досуга. Примечательно, что схожая ситуация характерна и для выходных дней, когда времени для отдыха становится больше. По словам экспертов, жажда новостей присуща всем людям и заложена в инстинктах. Однако чрезмерное увлечение такими сообщениями способно вызывать зависимость, от которой с возрастом всё труднее будет избавиться. Какие новости сейчас хотят видеть жители страны, выяснял NEWS.ru.

В выходные дни большую часть своего свободного времени жители России тратят на ознакомление с контентом средств массовой информации. У мужчин доля такого занятия на досуге составляет 45%, тогда как у женщин — 40,6%. С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Вторым по популярности стало общение и взаимодействие с людьми (мужчины — 15,6%, женщины — 18,3%). Несколько меньше времени жители страны проводят в размышлениях, отдыхая и релаксируя (мужчины — 12,2%, женщины — 14,1%).

Замыкает четвёрку занятий-лидеров посещение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий (мужчины — 5,4%, женщины — 6,2%).

В будние дни свободного времени у россиян становится меньше, но и в этот период наблюдается схожая картина. Ещё больше внимания россияне уделяют просмотру новостей (мужчины — 55,5%, женщины — 51,3%), отдыху и релаксации (мужчины — 14,8%, женщины — 16,7%). А вот общение с другими людьми в сравнении с выходными сокращается (мужчины — 12,5%, женщины — 15,5%).

Новости как наркотик

Желание узнавать новости берёт начало в инстинктах и рефлексах человека, рассказал NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

Ориентировочный рефлекс присущ всем сложно развитым организмам, не только человеку. По другому он называется рефлекс «что такое?». Это необходимость узнавать новое и изучать окружающую среду. По простому — любопытство. То есть людям хочется узнавать что-то новое, причём, как видите, на уровне инстинктов. Людям нужны новости. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

По словам специалиста, значительную долю времени россияне тратят на просмотр телевизора: это позволяет узнавать новое при минимальных усилиях. Чего нельзя сказать о покупке и чтении газеты, интеллектуальном напряжении при сёрфинге в Интернете.

Во время изучения новостей люди удовлетворяют ряд психологических потребностей. Например, познавательную и аффилиативную — стремление ощущать принадлежность к той или иной группе людей. При этом человек способен переживать позитивные или негативные эмоции, когда сообщество, с которым он себя связывает, одерживает победы или терпит поражения.

То есть человек не просто смотрит, он чувствует, что «наши победили», или «наши что-то делают, надо им помочь». Это от мировой политики до спорта. Когда мужчины смотрят футбольные матчи, это тоже в чистом виде аффилиативная потребность. Они ощущают себя причастными к «Спартаку» или «Динамо», и, соответственно, радуются или огорчаются. На самом деле они к ним никакого отношения не имеют. Но связь создана, и мужчины эту потребность постоянно прокачивают, наблюдая за матчами, — пояснил он.

Просмотр новостей может вызывать зависимость, как курение, добавил социальный психолог. Если регулярно уделять этому время, то постепенно мозг начинает ожидать очередной новостной «дозы». Причём чем старше человек, тем труднее ему отказаться от своей привычки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда новости становятся в тягость

Несмотря на востребованность новостей в обществе, порой от них можно и устать. Например, это касается «коронавирусной повестки» — СМИ нагнетали негатив и давали мало позитивных сообщений по теме, отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Вместе с тем, в настоящее время россияне хотели бы видеть и слышать больше положительных новостей. В частности, связанных с выходом из ситуации с коронавирусом.

Потому что во многих регионах до сих пор существуют ограничения, народ ждёт каких-то радостных сообщений вокруг этого: про победу, про появление вакцины, рост числа выздоровевших. Про снятие ограничений, многие из которых избыточны и ничем не подтверждаются. На мой взгляд, сейчас люди хотели бы получать хорошие новости. Александр Малькевич первый зампред председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций первый зампред председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

По его словам, позитивные новости следует подавать не скучно и интересно. Однако трудно оценить, насколько к этому готовы поставщики контента, — традиционно считается, что негативная информация «продаётся» лучше.