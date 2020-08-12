Россияне стали чаще страдать болезнями щитовидной железы

https://static.news.ru/photo/32734a16-dc9f-11ea-85e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России стали чаще болеть недугами щитовидной железы. Так, в 2019 году было зарегистрировано 3,62 млн таких заболеваний, тогда как в 2018 — 3,49 млн. Причём ещё сильнее разница видна по сравнению с началом 2014 года, когда цифры составляли 2,84 млн. С такими данными Минздрава ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что больше всего таких заболеваний в Москве (290,7 тысячи), Санкт-Петербурге (232,7 тысячи) и Краснодарском крае (143 тысячи). Замыкают пятёрку регионов по показателю Московская область (141 тысяча) и Алтайский край (133,2 тысячи).

В свою очередь, наименьшие цифры — в Чукотском автономном округе (860 человек), Еврейской автономной области (977 человек), Ненецком автономном округе (1421 человек), Магаданской области (1965 человек) и Калмыкии (3045 человек).

Ранее главврач одной из московских больниц Александр Мясников заявил, что россияне должны уделять особое внимание щитовидной железе. По словам эксперта, гормон щитовидной железы «заставляет нас двигаться», поэтому необходимо следить за состоянием этого органа.