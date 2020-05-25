Доктор Мясников назвал признаки неправильной работы щитовидной железы

https://static.news.ru/photo/332cc856-9e92-11ea-a428-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Главврач одной из московских больниц Александр Мясников заявил, что россияне должны уделять особое внимание щитовидной железе.

По словам эксперта, гормон щитовидной железы «заставляет нас двигаться», поэтому необходимо следить за состоянием этого органа.

Когда гормонов много, мы худые, нервные, кричим на мужа или жену, кидаемся стульями. Когда нам не хватает гормонов, мы вялые, апатичные, нам холодно, выпадают волосы, — отметил телеведущий в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

У некоторых пациентов наблюдается аритмия и дискомфортное сердцебиение. Эти проблемы вызваны щитовидкой. Однако самолечением заниматься нельзя. Если у вас наблюдаются подобные симптомы, то необходимо обратиться к терапевту, который выслушает ваши жалобы и направит вас к нужному специалисту.

Как ранее писал NEWS.ru, новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, может провоцировать подострый тиреоидит — воспаление щитовидной железы, рассказали итальянские медики. Недуг часто развивается после инфекции верхних дыхательных путей.