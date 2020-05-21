Медики рассказали о последствиях COVID-19 для щитовидной железы

https://static.news.ru/photo/02f28a92-9b7f-11ea-916a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/Global Look Press

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, может провоцировать подострый тиреоидит — воспаление щитовидной железы, рассказали итальянские медики. Недуг часто развивается после инфекции верхних дыхательных путей.

Авторы исследования — итальянские медики — сообщили об истории болезни 19-летней девушки, победившей COVID-19. Через несколько дней после полного выздоровления она пожаловалась на новые симптомы — высокую температуру, боль в шее, учащённый пульс и увеличенную щитовидную железу, хотя за месяц до обследования органа все показатели были в норме.

Из-за хронологической связи ответственным за возникновение подострого тиреоидита может считаться SARS-CoV-2, — говорится в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В материале отмечается, что во время вспышки коронавируса SARS-CoV в 2002–2003 годах при вскрытии у некоторых пациентов также находили воспалённую щитовидную железу, однако тогда инфекцию и подострый тиреоидит не связывали.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.

Ранее NEWS.ru сообщал, что летальность в условиях пандемии коронавируса среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.