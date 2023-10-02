Россияне смогут доезжать от Москвы до Адлера в два раза быстрее К 2023 году время в пути по ж/д сети между Москвой и Адлером сократится вдвое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Время в пути по железнодорожной сети между Москвой и Адлером к 2030 году сократится вдвое, передает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Так, для того, чтобы доехать от столицы до юга России, понадобится всего лишь 16 часов.

Обеспечено улучшение транспортного обслуживания курортной зоны юга России. Сокращено время в пути следования по маршруту Москва — Адлер с 32 часов до 16 часов к 2030 году, — говорится в документе.

Положительные изменения затронут и грузовые перевозки. Так, провозную способность железнодорожной сети в районе Азово-Черноморского бассейна планируется увеличить до 152 млн тонн. На улучшение и развитие соответствующей инфраструктуры выделят более 20 млрд рублей.

Ранее стало известно, что запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург состоится до 2030 года. По словам генерального директора РЖД Олега Белозеров, цена билета на поезда будет чуть дороже, чем на «Сапсан». По его словам, компания постарается максимально сократить сроки строительства, так как это сказывается на финансовых показателях проекта. Подобная железная дорога в России будет построена впервые.