Россияне съели в 2022 году рекордное количество мяса В России в 2022 году потребление мяса достигло рекорда как минимум за 10 лет

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Потребление мяса в России в 2022 году достигло рекордного показателя — 79 кг на одного человека в год, сообщает РБК. Отмечается, что особенно выросло потребление свинины — в среднем до 29,8 кг в расчете на одного человека. Это больше, чем россияне съедали ежегодно последние 30 лет.

Одной из главных причин роста популярности свинины у россиян является то, что прирост цен на нее в 2022 году был ниже, чем у остальных видов мяса, прежде всего птицы. Кроме того, повлияло увеличение господдержки малоимущим семьям и повышенная индексация зарплат бюджетникам.

Значительная часть этих денег пошла на продовольствие, в том числе свинину, которая дешевела. В Национальном союзе свиноводов прогнозируют дальнейшее снижение цен на свинину. Но производители уже предупреждали, что сектор переинвестирован и новые проекты по производству свинины не окупаются.

Ранее сообщалось, что целый ряд продуктов питания подорожал с конца декабря по середину января. В экспертно-аналитическом центе агробизнеса «АБ-Центр» рассказали, что в лидерах роста цен за три недели оказались овощи. Больше всего подорожали огурцы, помидоры и лук. Однако на часть продуктов цены немного упали. В лидерах по снижению за эти три недели оказались гречневая крупа, пшено, а также полукопченая и варено-копченая колбаса.