Россияне привыкли к покупкам онлайн и готовы переплачивать

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За время самоизоляции число осуществляющих покупки онлайн россиян значительно возросло. В то же время большинство жителей убеждены, что после пандемии будут не так активно приобретать товары в Интернете. Несмотря на экономические сложности, онлайн-покупатели ставят во главу угла качество сервиса магазинов в Сети и готовы переплачивать за него. Таковы результаты исследования (есть в распоряжении NEWS.ru), проведённого Аналитическим центром НАФИ в мае 2020 года.

Треть россиян (32%) из числа тех, кто совершает интернет-покупки, стали чаще покупать онлайн на самоизоляции. Тем не менее большинство россиян (73%) считают, что по окончании режима самоизоляции будут делать покупки онлайн с той же частотой, что и до пандемии.

Большинство россиян (81%), покупающих онлайн, расплачиваются безналично: 50% предпочитают оплачивать товары банковской картой при получении, 31% выбирают оплату товаров онлайн при оформлении заказа. Наличными при получении заказы оплачивают только 15% онлайн-покупателей.

Россияне готовы переплачивать за сервис при выборе интернет-магазинов. Так, для большинства (74%) качество сервиса имеет значение: они готовы платить за товар больше, если это гарантирует высокое качество обслуживания. Кроме того, 56% интернет-покупателей готовы приобретать товар дороже, если он будет более экологичным, а 42% — если магазин будет переводить часть средств от продаж на благотворительность.

Отвечая на вопрос о том, что помогает им отличать надёжные интернет-магазины от сайтов-подделок, 64% интернет-покупателей указали, что считают надёжными прежде всего те магазины, о которых слышали положительные отзывы от знакомых. На втором и третьем местах среди критериев, определяющих надёжность магазина, — известность бренда и наличие на сайте магазина реквизитов и юридического адреса продавца.

Главным критерием качества сервиса почти половина интернет-покупателей (49%) считают удобство сайта магазина и эстетически привлекательный интерфейс. Также в числе важных критериев — возможность предварительного согласования с курьером времени его приезда (43%) и выбора удобного времени доставки заказа (40%). Более трети интернет-покупателей атрибутами качественного сервиса считают минимальные сроки доставки заказа (37%), возможность безналичной оплаты товара при получении (36%) и отслеживания статуса заказа на сайте или с помощью СМС (34%).

Ранее международная платёжная система Mastercard провела исследование в России, согласно которому жители страны стали более щедрыми в период режима самоизоляции. По данным исследователей, около четверти респондентов совершили онлайн-пожертвование в апреле 2020 года.