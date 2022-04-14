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Россия

Россияне назвали самые привлекательные для открытия бизнеса города

«Работа.ру»: россияне хотят открыть свой бизнес в Москве, Петербурге и Краснодаре
04:56, 15 апреля 2022
Россияне назвали самые привлекательные для открытия бизнеса города Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Самыми привлекательными городами для открытия собственного бизнеса у россиян являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Также в число лидеров вошли Сочи и Екатеринбург. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» публикует РИА Новости.

Наиболее привлекательным городом для открытия собственного бизнеса 51% опрошенных назвали Москву. В столице 28% респондентов хотели бы открыть бизнес в IT, 25% в отрасли управления персоналом, а 19% — в строительстве, — говорится с исследовании.

Вторым по привлекательности выступает Санкт-Петербург. За него высказались 36% респондентов. При этом в качестве оптимальных сфер для собственного дела участники опроса назвали культуру и развлечения (21%), дизайн и творчество (18%), IT (14%).

Краснодар для организации своего дела готовы выбрать 19% россиян. Там они хотели бы заниматься туризмом и гостиничным делом (22%), оказанием бытовых услуг (17%) и общественным питанием (14%)

17% россиян для открытия собственного бизнеса хотели бы выбрать Сочи, 16% — Екатеринбург.

В десятку вошли Казань (14%), Новосибирск (10%), Калининград (10%), Нижний Новгород (9%), Тюмень (8%).

Согласно результатам исследования, открыть собственный бизнес хотели бы 46% граждан РФ, более половины из них — 56% — готовы ради этого переехать в другой город.

Ранее руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, советник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Антон Свириденко заявил, что только 1% российских предпринимателей закрыли свои компании на фоне западных санкций. По его мнению, работать с субъектами малого и среднего бизнеса необходимо не только точечно, но и системно, чтобы процент бизнеса, ушедшего с рынка, оставался низким.

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