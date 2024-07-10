Россиянам рассказали о преимуществах озеленения новых жилых кварталов Urban Green: озеленение дворов жилых комплексов повышает продажи квартир

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Озеленение новых жилых кварталов идет на пользу не только их жильцам, но и застройщикам, рассказала в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге управляющий собственник компании Urban Green Юлия Сорокина. По ее словам, это не только увеличивает социальную удовлетворенность, но и повышает доход девелопера, передает корреспондент NEWS.ru.

Возможно ли так, чтобы доходы девелопера росли, чтобы экология росла, чтобы социальная удовлетворенность росла, а расходы города падали? <...> Ответ, конечно, прост. И он очень близок к тому, чем мы занимаемся. Непосредственно это и есть. Потому что если мы делаем зеленый двор, то квартиры лучше продаются. Доход девелопера растет. Создается особый микроклимат. Увеличивается биоразнообразие. Удовлетворение комфортной средой растет, — сказала Сорокина.

Она отметила, что, по данным прошлогоднего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, лишь 21% населения считают хорошей городскую среду, 48% определяют ее скорее как хорошую и 27% недовольны ей. Также управляющий подчеркнула, что растения оказывают обеспечивающие, регулирующие, культурные и поддерживающие услуги.

Если мы считаем всего по четырем показателям, это поглощение углерода, охлаждение воздуха, испарение воды и осаждение пыли, были проведены исследования, в течение года экосистемные услуги принесли 7,2 миллиона рублей. Много это или мало, но это деньги, которые из бюджета либо не потрачены, либо принесены, — отметила Сорокина.

Также она указала, что Urban Green уже занимается озеленением улиц, что, по ее словам, не только повышает экологию, но и экономию средств. Так, на таких улицах не надо убирать снег и ремонтировать дороги. Таким образом, экосистемные услуги дают не только приятную для созерцания картину, но и приносят реальную пользу, констатировала Сорокина.

Ранее эксперты Группы Аквилон, проанализировав объем благоустройства в 13 новых проектах жилых комплексов бизнес-класса в границах старой Москвы, отметили, что средний процент благоустройства от общей площади застройки в данном сегменте составляет 59%. Сейчас в них реализуется более 3,2 тысячи квартир площадью свыше 646 тысяч квадратных метров.