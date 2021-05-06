Россиянам рассказали, как избежать штрафа при разведении кур на даче

За разведение птиц на даче россиянам грозит штраф, но этого можно избежать, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».
Так, если на животных и птиц не оформлены ветеринарные паспорта, их селекция на дачном участке запрещена. Кроме того, скот можно
В случае несоблюдения этих правил, разведение скота будет признано нецелевым использованием земли. Тогда хозяину участка грозит административный штраф и земельный налог по базовой ставке в полтора процента.
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