Россиянам рассказали, как избежать штрафа при разведении кур на даче

https://static.news.ru/photo/0f5d4008-ae87-11eb-adba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За разведение птиц на даче россиянам грозит штраф, но этого можно избежать, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

Так, если на животных и птиц не оформлены ветеринарные паспорта, их селекция на дачном участке запрещена. Кроме того, скот можно разводить исключительно для собственных нужд, с условием соблюдения санитарного расстояния хозпостроек от границ участка и жилого дома. Соседей по даче не должны беспокоить ни шум, ни запах от птиц и животных.

В случае несоблюдения этих правил, разведение скота будет признано нецелевым использованием земли. Тогда хозяину участка грозит административный штраф и земельный налог по базовой ставке в полтора процента.

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