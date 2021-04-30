В Роскачестве рассказали, где можно легально жарить шашлыки

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В Роскачестве разъяснили россиянам, где лучше всего пожарить шашлыки, чтобы насладиться любимым вкусом и заодно не попасть под штраф. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

С начала 2021 года в России вступили в силу обновлённые правила противопожарного режима, которые необходимо знать тем, кто собирается разводить открытый огонь на природе, — говорится в сообщении.

Специалисты Роскачества отмечают, что жарить шашлыки можно и в черте города, однако только на специально оборудованных площадках. Они, чаще всего, уже снабжены необходимым оборудованием: противопожарным мангалом, ящиком для песка, урной для мусора, а также информационными щитами с правилами нахождения на территории. Вне таких площадок готовить еду на углях запрещено.

Кроме того, не возбраняется устанавливать мангал возле собственного частного дома или на даче. Тем не менее, чтобы не пришлось потом устранять последствия пожара, даже небольшого, специалисты настоятельно рекомендуют оборудовать место для костра. Для этого нужно вырыть яму не менее 30 см глубиной и не более метра в диаметре. Кроме того, в радиусе двух метров не должно быть горючих элементов — топлива, сухой травы и так далеее.

Куда большие требования выдвигаются к тем, кто желает отведать «традиционное майское блюдо» на природе — в лесу или около реки. Вне специально оборудованных площадок разводить огонь запрещено. Однако никто не запрещает самостоятельно привести территорию в порядок.

Сперва нужно зачистить местность вокруг предполагаемого костра в радиусе 10 метров — не должно быть ни сухой травы, ни валежника. Далее нужно окольцевать площадь противопожарной минерализованной полосой. В 50 метрах от огня не должно быть никаких объектов: построек, стогов сена и других.

Кроме того, огонь нельзя разводить возле деревьев и кустарников. Костёр или мангал должны находиться в 30 метрах от лиственных деревьев, либо в 100 метрах от хвойных деревьев.

Несмотря на желание насладиться вкусом сочного мяса, в Роскачестве призывают осознанно относиться к выбору места для мангала. В частности, разводить огонь нельзя в парках, если только это не оборудованные площадки, во дворах жилых домов без оборудованного места и рядом с гаражами, а также на балконах, крышах жилых домов, на террасах, верандах в частных домах и на дачных участках.

Специалисты предупреждают, что нарушение правил противопожарной безопасности влечёт за собой административную ответственность. В частности, нарушителей ждёт штраф или в лучшем случае предупреждение

Так, штраф может достигать трёх тысяч рублей, особенно за разведение огня в лесу. Выписать его имеют право сотрудники МЧС, которые, как правило, патрулируют лесопарковые зоны, либо сотрудники полиции. Узнать о происходящем последние могут от местных жителей.

В отдельных случаях действия могут быть квалифицированы не только как нарушения правил пожарной безопасности, но и общественного порядка, — заключили в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, поскольку в связи с наступлением тёплой погоды возрастает риск природных пожаров. Его нарушителям грозят штрафы.