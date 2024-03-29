Россиянам предрекли потепление до 20 градусов Метеоролог Макарова: на юге России потеплеет до 20 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На юге европейской части России в выходные дни ожидается кратковременное ухудшение погоды с дождями и порывистым ветром, однако температура воздуха будет превышать норму, рассказала NEWS.ru ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, максимальные значения прогнозируются в диапазоне 14–20 градусов, а в республиках Северного Кавказа воздух прогреется до 21 градуса тепла.

На юге европейской России в выходные ожидается кратковременное ухудшение погоды с дождями и порывистым ветром. Температура будет превышать норму, максимальные значения прогнозируются в диапазоне 14–20 градусов. В Ростовской области будет немного прохладнее — 11–16, а в республиках Северного Кавказа — до 21 градуса тепла, — сказала Макарова.

Ранее Макарова рассказала, что в выходные дни в Москве, как и в центре европейской России, ожидается повышение температуры, а 31 марта потеплеет на уровне рекорда — до 17 градусов. По ее словам, ожидается переменная облачность, в субботу, 30 марта, пройдут небольшие дожди. Максимальная температура для 31 марта за всю историю наблюдений в Москве была установлена в 2007 году и составляет 17,2 градуса. Ночные температуры прогнозируются без отрицательных значений.