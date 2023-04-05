Россиян стали реже увольнять за посты в соцсетях SuperJob: работодатели в РФ стали реже увольнять сотрудников за публикации в соцсетях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в социальных сетях по сравнению с тем, как это происходило в разгар пандемии COVID-19. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. При этом отмечается, что участились отказы в трудоустройстве на основании сетевой деятельности потенциального работника. Результаты исследования публикует РБК.

По данным SuperJob, в настоящее время увольняет сотрудников за публикации в соцсетях лишь каждый двадцатый работодатель, что в два раза меньше, чем было в 2020 году. При этом активность работников в интернете также стала реже отслеживаться — этим занимаются 18% компаний. 61% работодателей не интересуется, какие посты и фото публикуют их работники.

При этом 25% работодателей признались в наличии опыта отказов в приеме на основании интернет-постов соискателей. В 12% компаний признают, что отслеживают активность претендентов на трудоустройство в социальных сетях, но в приеме на работу не отказывают. При этом большинство работодателей — 55% — соцсети не проверяют.

Ранее SuperJob выяснил, что россиянам для того, чтобы почувствовать себя счастливыми, необходимо в среднем иметь в месяц 195 тысяч рублей. За полгода этот показатель упал почти на 5% — в минувшем октябре гражданам РФ для счастья требовалось 205 тысяч рублей.