Стало известно, сколько денег необходимо россиянам для счастья SuperJob: россиянам для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц

Фото: Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press

Россиянам для того, чтобы почувствовать себя счастливыми, необходимо в среднем иметь в месяц 195 тысяч рублей. Зв полгода этот показатель упал почти на 5% — в минувшем октябре гражданам РФ для счастья требовалось 205 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, их приводит РБК.

Больше всего денег для счастья требуется жителям столицы — ежемесячно среднестатистический москвич хотел бы иметь 260 тысяч рублей. На втором месте идут представители Санкт-Петербурга — их удовлетворит сумма в 230 тысяч рублей. Третье место у жителей Владивостока — 220 тысяч рублей ежемесячно. Также в топ-5 вошли Ростов-на-Дону (210 тысяч рублей) и Хабаровск (205 тысяч рублей).

При этом исследователи отмечают, что мужчинам необходимо примерно на 30% больше денег, чем женщинам — 220 тысяч рублей и 170 тысяч рублей в среднем соответственно. Молодежь до 24 лет меньше нуждается в деньгах, чем граждане старше 35 лет — им необходимо 130 и 225 тысяч рублей. Также уровень счастья коррелирует с реальными доходами населения — чем ниже зарплата, тем меньше денег хочется. Так, респонденты с доходом до 50 тысяч рублей в месяц мечтали о счастье размером 145 тысяч рублей, а те. у кого зарплата переваливает за 80 тысяч рублей, хотят 265 тысяч.

Как отмечает SuperJob, с 2015 года сумма, необходимая россиянам для счастья, неуклонно растет, и если в 2018 году граждане желали 159 тысяч рублей ежемесячно, то уже в октябре 2022 года «счастливая» сумма составила 205 тысяч ежемесячно.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет средний возраст вступления в брак в России увеличился более чем на год. Среди женщин этот показатель составил 23,2 года, а среди мужчин — 25,4 года.