https://static.news.ru/photo/557d8d9e-5d6c-11ea-827e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд России с 2021 года начнёт рассылать гражданам, достигшим 45-летнего возраста, информацию о состоянии индивидуального пенсионного счёта. Уведомления будут приходить через сайт госуслуг раз в три года, чтобы люди могли предпринимать какие-либо шаги по увеличению своих будущих пенсионных выплат.

Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, — сообщили в Минтруде.

Планируется, что первая рассылка через портал gosuslugi.ru будущим пенсионерам поступит уже в 2021 году. Она не коснётся тех, кто уже получает пенсию (по инвалидности или в связи с «вредным» стажем).

Как писал NEWS.ru, благодаря так называемому совершенствованию пенсионной системы бюджет России смог сэкономить 21,5 млрд рублей. Причём, как выяснилось, эффект от изменения в пенсионном законодательстве был получен на год раньше, чем это ожидали экономисты. Расчёты были построены на средней величине пенсии (порядка 15,5 тыс. рублей в месяц) и индексации, а также среднего периода невыхода на пенсию (3,5 месяца). За 9 месяцев прошлого года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тысячи человек (1,1%).