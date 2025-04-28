Россиян предупредили, как изменятся законы с 1 мая Юрист Остапенко: с 1 мая вырастут штрафы за утечку персональных данных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы за утечку персональных данных с 1 мая вырастут до 15 млн рублей для юридических лиц и до 1,2 млн — для должностных, заявил NEWS.ru член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. По его словам, за повторные инциденты грозит взыскание в размере 3% от годового оборота компании.

С 1 мая 2025 года в силу вступает сразу ряд законодательных изменений, затрагивающих как предпринимателей, так и физических лиц. Во-первых, усиливаются меры за утечку персональных данных. Закон устанавливает существенные штрафы: до 15 млн рублей — для юридических лиц и до 1,2 млн — для должностных. При этом предусмотрены оборотные штрафы за повторные инциденты — до 3% от годового оборота компании. Это подталкивает бизнес к выстраиванию более строгой системы информационной безопасности, особенно в сфере финтеха, e-commerce и HR, — сказал Остапенко.

Он уточнил, что также начинает действовать новый порядок расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС. По словам Остапенко, теперь в формуле учитывается не только ставка сбора, но и рыночная стоимость авто, а также фактические затраты покупателя. Для машин, отметил юрист, отсутствующих в перечне Минпромторга, утильсбор может вырасти втрое.

Для самозанятых и представителей digital-профессий также есть изменения: блогеры, зарегистрированные в Роскомнадзоре, обязаны использовать новые коды ОКВЭД — от PR-деятельности до распространения рекламы в соцсетях. Это шаг к легализации и структурированию онлайн-рынка, а также потенциальная почва для новых фискальных нагрузок, — объяснил Остапенко.

Кроме того, добавил юрист, вводится упрощенный порядок определения права на пособия: теперь учитываются доходы за три — шесть месяцев, а не за год. По его словам, такой механизм поможет оперативно реагировать на финансовые трудности граждан, особенно в условиях нестабильной занятости.

Наконец, с 24 мая появится открытый реестр злостных алиментщиков — с Ф. И. О., датой рождения и суммой долга. Сам по себе список не налагает ограничений, но значительно усиливает репутационные риски и стимулирует должников к выплатам, — уточнил Остапенко.

Ранее стало известно, что правительство России подготовило поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за незаконный оборот платежных средств. Новые меры направлены против дропперов — людей, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.