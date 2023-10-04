Россиян предложили защитить от произвола полиции «Новые люди» предложили обязать полицейских показывать видеозапись неповиновения

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Партия «Новые люди» предложила обязать сотрудников полиции подтверждать случаи неповиновения должностным лицам записью с видеорегистратора, сообщает РБК со ссылкой на законопроект. Если доказательство не будет предоставлено, депутаты считают правильным не привлекать гражданина к административной ответственности. Документ внесли для отзыва в правительство лидер партии Алексей Нечаев и вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.

Депутаты ссылаются на то, что в России не урегулирован механизм использования и хранения таких видеозаписей. Более того, за их подделку или умышленное уничтожение ни уголовная, ни административная ответственность не наступает. Авторы инициативы считают, что если законопроект одобрят, то случаев недобросовестных действий со стороны правоохранителей станет меньше.

На практике часто случаются ситуации, когда запись с видеорегистратора сотрудника правоохранительных органов «пропадает», если запись будет доказывать вину должностного лица перед гражданским лицом, — следует из пояснительной записки.

Показать видео с противоправным поведением обвиняемых регулярно просят в суде их адвокаты. К примеру, в подобной просьбе отказали защите политика Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который утверждал, что ничего не нарушал, а его просто молча увели в машину. Судьи обычно мотивируют отказы тем, что не имеют оснований не доверять полицейским.