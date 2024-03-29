Россиян обяжут платить пошлины за покупки в иностранных интернет-магазинах «Ведомости»: зарубежные онлайн-заказы обложат пошлиной независимо от цены

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Власти России отменят беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежа, сообщил «Ведомостям» источник. Такие онлайн-покупки обложат ввозными сборами вне зависимости от стоимости.

Это произойдет, когда вступят в силу поправки в законодательство Евразийского экономического союза. Предполагается введение определения товаров электронной торговли. Концепция предусматривает уплату обязательных сборов при их покупке физлицами. Информацию изданию подтвердили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли и в случае, если это предусмотрено законодательством государства — члена [ЕЭАС], — налоги, — отмечено в протоколе решения ЕАЭС.

В России порог беспошлинного ввоза товаров до 2019 года составлял €1000, потом его снижали несколько раз. С января 2020 года порог составлял €200, в апреле 2022 года на уровень €1000 его временно вернула Евразийская экономическая комиссия. С апреля 2024 года потолок должен снизиться до €200.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что любой импорт в Россию должен облагаться справедливой пошлиной, стране не нужны пороги беспошлинной торговли. По его словам, такие пороги лишь искажают картину внешней торговли.